SWR 07:50 bis 08:20 Reportage Treffpunkt Narrentag Rottweil D 2017 Stereo 16:9 Merken "Rebellenzünfte" oder auch "Viererbund" nennen sich die Narrenzünfte aus Elzach, Oberndorf, Überlingen und Rottweil. Seit rund 60 Jahren und etwa alle drei bis vier Jahre treffen sie sich zu einem großen Narrentag. Dieses Jahr findet er wieder statt: in der ältesten Stadt Baden-Württembergs, in Rottweil. Der "Narrenadel" gibt sich ein Stelldichein und der Treffpunkt berichtet über die Höhepunkte: dem traditionellen Narrenbaumsetzen der Narrenzunft Überlingen, dem Fackellauf der Elzacher Schuttige und dem großen Narrensprung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treffpunkt

