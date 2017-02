SWR 06:30 bis 07:00 Regionales Wir im Saarland - Grenzenlos Zurück auf der Bühne: Patrizia Kaas wagt das Comeback / Zurück ins Leben: Parkinson-Betroffene hoffen auf Forschungserkenntnisse aus Luxemburg / Dazu im Interview: Frank Michler von der Selbsthilfegruppe JungundParkinson (JuP e.V.) / Zurück in der guten Stube: Ein Lothringer restauriert Kachelöfen / Ferien beim Nachbarn: Kaminknistern mit Blick auf den Winterwald D 2017 Stereo 16:9 Merken ? Zurück auf der Bühne: Patrizia Kaas wagt das Comeback Es ist das erste Studioalbum seit dreizehn Jahren und die erste Europatour nach einer langen Pause für Patricia Kaas. Ein Burnout hatte sie zur Auszeit gezwungen. Auf ihrem neuen Album mit dem Titel "Patricia Kaas" verarbeitet sich auch schwierigere Themen wie Trauer und Trennung. Aber auch populäre Songs wie "Mme Tout le Monde". Gelingt der 50-jährigen Sängerin damit das Comeback? WimS-Grenzenlos hat sie vor ihrem Konzert in Metz getroffen. - Zurück ins Leben: Parkinson-Betroffene hoffen auf Forschungserkenntnisse aus Luxemburg Das Luxemburger Zentrum für Systembiomedizin ist europaweit führend in der Parkinson-Forschung. Bei dieser bislang unheilbaren Krankheit altern bestimmte Nervenzellen im Gehirn schneller. Die Betroffenen leiden unter starken Bewegungsstörungen, aber auch Depressionen. Im Saarland leben etwa 3000 Menschen mit Parkinson. Um die Krankheit besser zu verstehen, läuft am Zentrum in Esch-sur-Alzette zurzeit ein großangelegtes Forschungsprojekt. 1600 Personen aus der Grenzregion sollen daran teilnehmen. Mit Hilfe der Daten hoffen die Forscher eine Heilungsmethode für Parkinson zu finden. - Dazu im Interview: Frank Michler von der Selbsthilfegruppe JungundParkinson (JuP e.V.) - Zurück in der guten Stube: Ein Lothringer restauriert Kachelöfen Früher standen sie in jeder Stube. Heute sind Kachelöfen selten geworden. Und mit ihnen das Wissen, um solch einen Ofen zu bauen. Jérôme Claudel ist einer der letzten fünf Handwerker Frankreichs, die diese Kunst noch beherrschen. In seiner Werkstatt in Nancy restauriert er alte Schmuckstücke für Museen und Privatkunden. Dabei fasziniert es ihn besonders, die Geschichte der alten Kachelöfen zu studieren. - Ferien beim Nachbarn: Kaminknistern mit Blick auf den Winterwald Mit ihrem Gästehaus "La Ferme des 4 Vents" haben sich Carole und Jean-François Dehaene einen Traum erfüllt. Ursprünglich war es ein typischer Vogesen-Bauernhof. Heute haben sie vier gemütliche Gästezimmer, halten Schafe und ein Lama. Mit ihren Gästen unternehmen sie gern Wanderungen in die umliegenden Berge oder zeigen, wie man Kräutertee selbst macht. Im Winter bietet die Umgebung alle erdenklichen Wintersportfreuden. Danach lockt das selbstgemachte Essen der Gastgeber an den großen Kamin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Erdmenger Originaltitel: Wir im Saarland

