VOX 03:35 bis 04:15 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Bitteres Ende USA 1995-2005 Stereo Live TV Merken Colorado im Jahr 1960: Auf dem Weg zur Arbeit verschwindet Adolph Coors, der Erbe einer der größten Bierbrauer Amerikas. Ein Milchmann entdeckt wenig später Coors' Wagen an einer Brücke - der Motor läuft, das Radio ist eingeschaltet, von Coors jedoch fehlt jede Spur. Am nächsten Morgen erhält Coors' Ehefrau eine Lösegeldforderung - der Kidnapper fordert 500.000 Dollar für die Freilassung von Adolph. Die Familie Coors ist bereit, alles zu tun, um das Leben von Adolph nicht zu gefährden - doch umsonst. Monate später werden die sterblichen Überreste des Bierpatrons gefunden - und eine der spektakulärsten Großfahndungen der amerikanischen Geschichte beginnt... Szenenwechsel: Die junge, attraktive Pharmazieingenieurin Laura Wynn wird ermordet in ihrem Apartment in Missouri aufgefunden. Da der Täter nur wenige Spuren am Tatort hinterlassen hat, ist die Liste der Verdächtigen meterlang - und der Fall bleibt zwölf Jahre lang unaufgeklärt. In der Zwischenzeit hat die forensische Technologie aber so immense Fortschritte gemacht, dass der Fall nochmals aufgerollt wird: Alles deutet darauf hin, dass Laura Wynn einem Triebtäter zum Opfer gefallen ist, dessen Gier nach Macht und Kontrolle schier unersättlich zu sein scheint... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 423 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 218 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 153 Min. Zwölf Uhr mittags

Western

Das Erste 02:55 bis 04:15

Seit 68 Min.