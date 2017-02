VOX 23:05 bis 00:00 Krimiserie Major Crimes Knochenjäger USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Für die Ermittler der Major Crimes steht ein neuer Fall an, der es in sich hat. In ganz Hollywood verstreut werden die menschlichen Überreste eines männlichen Opfers gefunden, an dessen Schädel eindeutige Einschussspuren erkennbar sind. Doch der Tote hatte selber keine weiße Weste: Nach ersten Recherchen entdecken die Ermittler, dass das Opfer vor einem Jahr die Grundschullehrerin Kelly Press vergewaltigt hatte. Kelly Press ist damit die erste Verdächtige im Mordfall und wird zur Befragung geladen. Anhand ihrer Aussage kann der Vergewaltiger, der gleichzeitig das Opfer des Mordfalles ist, identifiziert werden. Es handelt sich um einen Tate Harrison aus Santa Monica, der offenbar noch bis kurz vor seinem Tod an einer Alkoholsucht litt. Sein Berater bei den Anonymen Alkoholikern sagt aus, dass Harrison keinen Kontakt mehr mit seiner Familie hatte und dass besonders sein Verhältnis zu seinem Bruder Jonathan sehr brüchig gewesen sein soll. Das Major Crimes-Team informiert den Bruder des Opfers und bittet ihn zur Aussage ins Revier. Seine Aussage lässt darauf schließen, dass die kriminelle Vergangenheit seines Bruders ihm vielerlei Feinde verschafft hat. Doch wer von ihnen ist so weit gegangen und hat ihn ermordet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Sylvain White Drehbuch: Michael Alaimo Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 23:55

Seit 209 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 149 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 74 Min. Yella

Drama

3sat 22:25 bis 23:50

Seit 64 Min.