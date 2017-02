VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Major Crimes Touristenfalle USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In Venice gab es eine ganze Reihe von Handtaschen-Raubüberfällen, begangen durch einen Einzeltäter. Diesmal wurde ein englisches Ehepaar am späteren Abend beim Verlassen eines Restaurants überfallen. Der Mann wurde erschossen und die Frau überlebt leicht verletzt. Die Ermittler finden die Tatwaffe, einen Revolver, und eine Skimaske in einem nahegelegenen Kanal. Der Besitzer der Tatwaffe kann identifiziert werden. Es ist Gloria Harris, eine ältere harmlose Dame. Ihr Enkel hatte ihr die Waffe gestohlen und, wie sich nach seiner Festnahme herausstellt, an einen anderen englischen "Touristen" verkauft. Von dem Verkaufsvorgang gibt es ein Überwachungsvideo, auf dem der Engländer zu sehen ist. Mit einer Gesichtserkennungssoftware werden nun die Passagiere der Flüge aus Manchester abgeglichen und tatsächlich kann der Mann als Marcus Kemp identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen von Major Crimes bringen eine dunkle Wahrheit zu Tage: Der Verdächtige Marcus Kemp und die überlebende Ehefrau scheinen sich zu kennen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Rick Wallace Drehbuch: Duppy Demetrius Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine