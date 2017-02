VOX 21:10 bis 22:10 Krimiserie Rizzoli & Isles Blutige Hochzeit USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden: Seth wartet in einer Hochzeitskapelle auf seine kroatische Braut Anja. Diese erscheint auch, allerdings mit aufgeschlitzter Halsschlagader. Mit letzter Kraft fällt sie in die Arme ihres Verlobten und stirbt. Anhand der Wunde findet Maura heraus, dass der Schnitt mit einem altmodischen Messer osteuropäischer Herkunft zugefügt wurde. Außerdem wurde Anjas Hals mit dem Buchstaben 'K' gebrandmarkt, der für den serbischen Menschenhändler namens "Der Aufschlitzer" steht. Es scheint, als hätte dieser Anja ermordet und zudem ihre Schwester Lea entführt. Der Aufschlitzer führt eine Organisation an, die junge osteuropäische Frauen nach Amerika locken und sie dort zur Prostitution zwingt. Jane und ihr Team platzen in ein Treffen der Organisation, bei dem Jungfrauen an den Meistbietenden verkauft werden und sehen sich dem berühmt-berüchtigten Aufschlitzer gegenüber. Währenddessen zieht eine attraktive, junge Frau in Janes Haus ein. Barry Frost und Frankie Jr. haben beide ein Auge auf Riley geworfen und buhlen um ihre Aufmerksamkeit. Jane hingegen lässt sich nicht von dem schönen Schein täuschen und ihr Instinkt lässt sie auch diesmal nicht im Stich: Riley ist eine bekannte Drogendealerin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Detective Barry Frost) Bruce Mc Gill (Detective Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Whitney Anderson (Vicky Collins) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Randall Zisk Drehbuch: David Gould, Sal Calleros Kamera: Patrick Cady Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16