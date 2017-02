VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Katze Mix "Molly" Bei einen Autounfall hat sich Katze "Molly" das Becken gebrochen. Das hat bereits der Haustierarzt diagnostiziert und Röntgenbilder angefertigt. Da "Molly" erst sieben Monate alt ist, war der Plan den Bruch ohne OP, auf konservative Weise zu therapieren. Bei jungen Katzen ist das gut machbar. Doch bei "Molly" gibt es Probleme. Sie will nicht mehr fressen, macht seit Tagen kein Geschäft und hat eine Schwellung im hinteren Bauch. Herrchen ist sehr besorgt und setzt auf den tierärztlichen Rat von Dr. Cornelia Grebe. Die Tierärztin untersucht "Molly" und schlägt Alarm. Die Katze hat teils kein Gefühl mehr in den hinteren Gliedmaßen. Wie schlimm steht es um 'Molly'? Labrador-Retriever 'Coockie': "Coockie" hat mit Augenproblemen zu kämpfen. Alles begann mit einer Bindehautentzündung, die sich aber dank Augentropfen und Salbe besserte. Jedoch ist "Coockies" Augenlid noch immer geschwollen und es bilden sich Bläschen. Deshalb hat Herrchen mit den Labrador einen Termin in der Tierklinik gemacht. Spezialist Dr. Uwe Zimmermann will die Augen des Rüden untersuchen. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn "Coockie" ist erst acht Monate alt und ein echter Wildfang. Cockerpoo 'Henry': Sorge um 'Henry'. Der Cockerpoo hat schwarze Beeren gefressen und musste sich bereits mehrfach übergeben. Frauchen hat große Angst, dass es sich vielleicht um die giftigen Beeren des Kirschlorbeer aus dem Garten handelt. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt, denn wenn "Henry" wirklich an den verbotenen Früchten genascht hat, besteht Lebensgefahr. Klinikleiterin Uta Rönneburg untersucht 'Henry'. Ist tatsächlich der Kirschlorbeer das Problem? Minizwergkaninchen 'Jonny': Minizwergkaninchen "Jonny" hat sich vor einigen Wochen bei einem Revierkampf das Schienbein gebrochen. Der Bruch war kompliziert und "Jonny" wurden in einer OP zur Stabilisierung Stifte eingesetzt. Im heutigen Kontrolltermin bei Ines Kussmann, sollen "Jonny" die Stifte aus dem Bein entfernt werden. Der Bruch wird weiterhin gut verheilen, doch ein Problem bleibt. Muss "Jonny" jetzt für immer allein leben oder besteht eine Chance, dass er sich den Käfig irgendwann wieder mit seinem Rivalen teilen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik