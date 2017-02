VOX 08:50 bis 09:55 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bernd Liebert versteht die Welt nicht mehr. Ohne Orientierung wacht er im Krankenhaus auf und erfährt zu seinem Entsetzen, was in der vergangen Nacht alles passiert sein soll. Er ist völlig betrunken am Lkw-Strich aufgelesen worden und soll zuvor noch bei einer Prostituierten gewesen sein. Das Problem ist nur: Bernd kann sich an nichts mehr erinnern. Als Folge verliert der brave Familienvater nicht nur seine Frau, sondern auch noch seinen Job. Doch dann kommt Bernd der wahren Geschichte auf die Spur und entdeckt hinter der vermeintlichen Affäre eine erschreckende Wahrheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

