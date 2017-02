VOX 05:15 bis 05:55 Krimiserie CSI: NY Fette Beute USA, CDN 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Live TV Merken Nach einem missglückten Banküberfall ist Mac von einem mysteriösen Räuber, der sich selbst nur Joe nennt, als Geisel genommen worden. Joe war mit Mac in einem Polizeiauto vor den Verfolgern bis nach New Jersey geflohen. Was danach passierte, weiß Mac nicht: Er erwacht mit einer Kopfverletzung in dem Fluchtauto, das Joe im Hudson River versenkt hatte. In letzter Minute gelingt es dem Detective, sich aus dem Wagen zu befreien und ans Ufer zu schwimmen. Kurze Zeit später werden das Auto und die Leiche von Joes mutmaßlichem Komplizen Derrick James aus dem Fluss geborgen. Da die Polizei von New Jersey für den Fall zuständig ist, müssen sich Mac und sein Team mit Tatortfotos begnügen, um die Geschehnisse während Macs Bewusstlosigkeit zu rekonstruieren. Adam bemüht sich unterdessen, mit Hilfe von Aufnahmen der Verkehrsüberwachung Joes derzeitiges Fluchtauto zu identifizieren. Tatsächlich landet er einen mehr als überraschenden Treffer: Der PKW, in dem Joe in einem Parkhaus gefilmt wurde, gehört Detective Flacks Schwester Samantha. Sie gibt an, das Auto ihrer Freundin Lauren Salinas geliehen zu haben. Als die Ermittler den Wagen schließlich finden, machen sie eine schreckliche Entdeckung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Detective Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Detective Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Detective Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Detective Don Flack) Anna Belknap (Detective Lindsay Monroe) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Rob Bailey Drehbuch: Pam Veasey Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12

