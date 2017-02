RBB 15:15 bis 16:00 Reportage Captain Cook auf Kreuzfahrt D 2012 HDTV Live TV Merken Strahlend blauer Ozean, das Rauschen der Wellen am Bug, Kurzbesuche auf Karibikinseln und jede Menge Animation. So stellt man sich eine typische Kreuzfahrt vor. Für manche Menschen sieht der Alltag an Deck aber ganz anders aus. Z.B. für Ivo Jahn - den Chefkoch auf der "Allure of the Seas" - dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt. Bei tropischen Temperaturen steht er mit seinem Team in der Küche und stellt sich Tag für Tag der Herausforderung, mehrere tausend Menschen zu bewirten. Eine logistische Meisterleistung - denn die "Allure" beherbergt mehr als 6000 Passagiere. Ivo ist oft monatelang auf hoher See. Ein moderner Vagabund - seine Heimat ist Deutschland, sein Zuhause das Schiff. Was reizt ihn so an diesem Leben? Sind die Entbehrungen nicht allzu groß? Das Drehteam begleitet Ivo auf einer Tour durch die Karibik. Von Fort Lauderdale geht es auf die Bahamas, nach St. Thomas und St. Maarten. Die Hektik in der Küche wird gezeigt, das Filmteam ist dabei, wenn 200 000 Tonnen Proviant an Bord kommen und begleitet Ivo bei seinen Landgängen. Es wird eine Reise in die farbenfrohe Welt der Karibik und in Ivos Leben zwischen zwei Welten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Captain Cook auf Kreuzfahrt Regie: Julia Leiendecker