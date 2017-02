RBB 06:20 bis 07:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2364 D 2017 HDTV Live TV Merken Mielitzer versucht, mit einer Wohnung in Barcelona bei Patrick zu punkten. Der findet den unabgesprochenen Kauf übergriffig und weist seinen Vater in die Schranken. Da platzt es aus Mielitzer heraus: Verdammt, was soll er denn machen? Er liebt seinen Sohn doch! Thomas und Gunter kommen zu dem Schluss, dass Sandra die Nacht mit einem Dritten verbracht haben muss, und zeigen ihr die kalte Schulter. Sandra fühlt sich ertappt. Denn tatsächlich hat sie sich einen Ausrutscher mit Ben erlaubt, von dem sie eigentlich nichts will. Erika und Merle verkaufen in Hannes? Werkstatt die Restblumen, die sie in der Gärtnerei wegen der ausbleibenden Kunden nicht loswerden. Nachdem Theo als Blumenmädchen versagt, verkauft Erika die Ware selbst und muss hinnehmen, dass die Leute nur bei ihr kaufen, weil sie glauben, dass sie sich von Merle losgesagt hat. Edda befürchtet, dass sich ihr Prüfungstrauma beim Mediziner-Test wiederholt. Eliane versucht, sie mit einem Geschenk zu beruhigen, das Mathis und Theo allerdings eher unpassend finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patrik Caputo, Mattes Reischel Drehbuch: Silke Nikowski Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 319 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 79 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 79 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 79 Min.