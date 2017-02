TLC 03:40 bis 04:25 Dokusoap Im Namen des Glaubens Kein Ausweg USA 2014 Merken Antoinetta ist eine tiefgläubige Frau, die sich einen gottesfürchtigen Ehemann wünscht. Als ihr Schulfreund Peter Moses über Facebook Kontakt aufnimmt, ist sie überglücklich: Peter ist inzwischen Prediger mit eigener Internet-Gemeinde und erobert Nettas Herz im Sturm. Die 29-Jährige zieht nach Durham, um ihn zu heiraten. Doch in seinem Haus gibt es eine Überraschung: Peter lebt dort bereits mit vier Frauen, die wie am Fließband Kinder bekommen, um seine Gemeinde zu vergrößern. Bald wird klar, dass der Prediger der "Schwarzen Hebräer Israels" ein fanatischer Sekten-Guru ist. Auch Netta soll zügig Nachwuchs gebären, wird aber nicht schwanger und gerät in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Devotion

