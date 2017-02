TLC 23:00 bis 23:55 Dokusoap Ein perfekter Mord Tödliche Scheidung USA 2015 Merken An einem sonnigen Maitag wird Christine Schultz von ihren beiden Söhnen ermordet im Bett gefunden. Die 30-Jährige wurde durch einen Pistolenschuss getötet. Der 11-jährige Sean gibt an, den Täter gesehen zu haben und beschreibt ihn als maskierten Mann in grüner Armeejacke und mit Pferdeschwanz. Daraufhin fällt der Verdacht auf Christines Ex-Mann Fred Schultz, ein Kriminalbeamter aus Milwaukee. Er hatte die Scheidung und den Verlust seines Hauses schlecht verkraftet. Als die Ermittler Untersuchungen gegen ihren Kollegen einleiten, gerät ein weiterer Verdächtiger ins Visier: ein unheimlicher Kerl aus der Nachbarschaft, dem angeblich eine Pistole gestohlen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Perfect Murder

