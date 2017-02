TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap McFadden ermittelt Was geschah mit Sherry Hampton? USA 2016 Merken Managerin Sherry Hampton ist spurlos verschwunden. Die alleinerziehende Mutter ist eine Sandkastenfreundin von McFaddens Kollegin Deborah. Der Mordkommissar stellt unverzüglich Nachforschungen an. Doch als Sherrys Auto plötzlich an einer Tankstelle auftaucht, wird aus dem Vermisstenfall eine handfeste Ermittlung. McFadden befragt die Menschen in Sherrys Umfeld, um ihr mysteriöses Verschwinden aufzuklären. 2 Wochen später wird ihre Leiche an einem Highway in Union County gefunden. Deuten die dortige Polizei und McFadden nun alle Indizien richtig, könnte sie das direkt zur Haustür des Mörders führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I am Homicide