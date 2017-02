TLC 21:10 bis 22:00 Dokusoap Single-Dad sucht ... Ärger mit der Ex USA 2015 Merken Die Stimmung auf Mikeys Geburtstagsparty kippt, als seine Mutter Sarah beginnt, über Valene zu lästern. Valene fühlt sich unwohl und setzt Mike darauf an, der mit allen Mitteln die Situation entschärfen will. Beim ersten offiziellen Date kommt Jason in eine verzwickte Lage und muss Sarah erklären, warum er und seine Ex sich damals trennten. Da Kallie nun weiß, wie viele Kinder Paul hat, überlegt sie ernsthaft, nicht nach Mississippi zu fliegen - und bricht damit womöglich Paul das Herz. Außerdem: Denise und John treffen sich endlich und die Chemie scheint sofort zu stimmen. Johns Sohn Elijah läuft wenig später zu Hochform auf und Denise darf einen seiner Trotzanfälle miterleben. Ob das ihren ersten positiven Eindruck trübt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Single Dad Seeking...