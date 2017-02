TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Der Jodie Marsh-Report Warum Männer betrügen GB 2014 Merken Jodie Marsh hat mit Männern schlechte Erfahrungen gemacht. In ihrem Liebesleben folgte eine Enttäuschung auf die andere. Das Glamour-Model ist häufig betrogen worden, hat sich aber immer eine Bilderbuch-Beziehung gewünscht. Doch inzwischen hat Jodie ihre Hunde lieber. Für diesen Report reist die Britin durch die USA und durch Europa, um Männern zu begegnen, die lügen und betrügen. Jodie will verstehen, warum Männer das tun, und wird einige besonders üble Kerle zur Rede stellen, darunter den so genannten "Internet-Casanova". Außerdem trifft die 37-Jährige auch Frauen, die böse hereingelegt wurden, um zu erfahren, wie sie damit fertig geworden sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jodie Marsh Body Builder