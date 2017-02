TLC 15:30 bis 15:55 Dokusoap Brides of Beverly Hills - Brautmode für VIPs Sabrina Parisi USA 2012 Merken Sabrina Parisi, die europäische Ausgabe von Paris Hilton, will ihren italienischen Verlobten auf Sansibar heiraten und sucht in der Luxusboutique von Renée Strauss das passende Kleid für ihre gigantische Strandhochzeit. Sabrina ist Fernsehproduzentin, Schauspielerin, Designerin und Autorin in einem. Außerdem liebt die attraktive Blondine Extrem-Sportarten und würde in ihrer Brautrobe am liebsten eine Runde Kitsurfen. Da Geld keine Rolle spielt, ist die Auswahl riesig. Doch Sabrina hat genaue Vorstellungen: Ihr Hochzeitsoutfit soll unkonventionell, auffällig, exzentrisch und wenn möglich pink sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mahli Connolly (Herself) Nadia Dawn (Herself) Vikki Lizzi (Herself) Sharae Nikai (Stylist) Sabrina Parisi (Herself) Renée Strauss (Creative consultant) Originaltitel: Brides of Beverly Hills Regie: Romano D'Andrea, Carolyn Meland Musik: Rohan Staton