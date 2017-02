TLC 14:00 bis 14:30 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Sport & Barbecue USA 2015 Merken Bill Rawlings hat die Chrisleys wieder zu seiner jährlichen BBQ-Party eingeladen, und Julie ist darüber gar nicht erfreut. Obwohl Bill ein guter Freund ist, hatte es beim letzten Fest mächtig Stunk gegeben. Die Sportwettkämpfe waren nämlich zu Ungunsten der Chrisleys ausgegangen, was bei Todd zu Wutausbrüchen geführt hatte. Doch der Multimillionär will nicht kneifen, sondern pfeift die Familie zum Training zusammen. Alle werden mit Pedometern ausgestattet und müssen ab sofort über 10.000 Schritte pro Tag vorweisen, um beim Fest in Top-Form zu sein. Todds Ziel: Den Rawlings so den Schneid abkaufen, dass sie die Chrisleys nie mehr einladen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chrisley Knows Best

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 391 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:30 bis 14:30

Seit 55 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 13:45 bis 15:25

Seit 40 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 30 Min.