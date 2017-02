TLC 12:30 bis 13:00 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Feuer-Werk USA 2013 Merken Joes Beförderung zum Feuerwehrmann wird im Hause Valastro gebührend gefeiert! Buddy plant eine Torte mit Löschfahrzeug und brennendem Gebäude, das von selbst in Flammen aufgehen soll. Doch die technische Umsetzung des süßen Kunstwerks ist kniffliger, als gedacht. Wird der "Cake Boss" die gewünschten Spezialeffekte realisieren können oder am Ende alles in die Luft jagen? Außerdem in dieser Folge: Buddy und seine Jungs spenden einen riesigen Boccia-Kuchen für ein Wohltätigkeits-Turnier, das ein bekannter New-Jersey-Footballspieler organisiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss