RBB 17:05 bis 17:55 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin D 2016 HDTV Seit knapp zwei Wochen ist Herrmann auf der Welt. Der Baby-Seelöwe ist jedoch noch nicht wasserfest und schaut lieber Mama Sandra beim Plantschen vom sicheren Beckenrand aus zu. Doch plötzlich wagt sich der kleine Kerl etwas zu weit an den Rand vor. Die Girgentanischen Ziegenzwillinge Max und Moritz haben ein besonderes Date mit ihren Tierpflegerinnen. Sie sind jetzt drei Monate alt und somit ist die Zeit reif, um sich an die Leine zu gewöhnen. Und als wäre das nicht schon genug Training sollen sie für den Spaziergang auch noch ihre gewohnte Umgebung, den Streichelzoo, verlassen. Viele kleine Herausforderungen für die "Spitzbuben". Auf dem Stundenplan des Lippenbärpärchen Rajath und Kaveri stehen heute ganz spezielle Übungen. Tierpfleger Marco Röbke versucht, die Lippenbären mit einem besonderen Training an mögliche medizinische Untersuchungen zu gewöhnen. Das Ziel: eine problemlose Maniküre für den Herrn Rajath und eine Ultraschalluntersuchung für die Dame Kaveri. Mal sehen, ob die beiden in den letzten Wochen schon Fortschritte gemacht haben. Außerdem in dieser Folge: Die betagte Seebärendame Lizzy beweist Talent beim Training. - Bei den Orang-Utans sorgt Tierpfleger Oliver Hoff für eine besondere Überraschung gegen die Langeweile.