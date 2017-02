RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Eine Gräfin im Orient D 2012 HDTV Live TV Merken Thomas Gleiß und seine Kollegen wandeln auf den Spuren von Humphrey Bogart. In Rick's Café in Casablanca gibt Musical-Sängerin Katrin Wiedmann als spontanes Mini-Konzert "As time goes by". In Agadir erleben Küchenpraktikantin Lisa und Patisserie-Chefin Roberta spannende Momente in einem Arganöl-Betrieb, während im SOS-Kinderdorf eine echte Gräfin wärmstens empfangen wird. Und Reiseleiterpraktikant Julian kentert beim Jetskifahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer

