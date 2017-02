Super RTL 18:35 bis 19:00 Magazin Einfach tierisch D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Daniele schenkt Maria ein Tierlexikon. Ein Pferd konnte er sich leider nicht leisten - was da alles an Kosten zusammen kommt. Maria zeigt ihm, wie man einen Panikknoten macht. Außerdem erfahren die beiden eine Menge über rollende Salamander, Schneeleopaden und die Umsiedlung von Rhinos. Und um was für ein Tier handelt es sich nun bei einem Lori? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniele Rizzo, Maria Meinert Originaltitel: Einfach tierisch Altersempfehlung: ab 6