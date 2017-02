Super RTL 14:00 bis 14:30 Trickserie Angelo! Die Siedlerfamilie / Das Flylander-Wochenende?! CDN, F, GB 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Angelo muss für die Schule das Buch "Die Siedlerfamilie" lesen. Da Mr. Foot eine beliebige Person bestimmen wird, die später ein Referat über das Buch halten soll, muss wirklich jeder Schüler den Inhalt des Buches kennen. Angelo hat allerdings überhaupt keine Lust die gesamte Geschichte zu lesen und versucht einen anderen Weg zu finden, um sich das Wissen über "Die Siedlerfamilie" anzueignen. 2. Geschichte: Flylander ist Angelos absolutes Lieblings Videospiel. Er kann davon nicht genug bekommen und würde am liebsten 24 Stunden am Tag spielen. Allerdings machen die bevorstehenden Klassenarbeiten ihm einen Strich durch die Rechnung. Erst wenn er alle erfolgreich bewältigt hat, darf er weiter Flylander spielen. Als es endlich soweit ist, lädt Angelo seine besten Freunde zu einem Zocker-Wochenende ein. Doch plötzlich sind die Controller verschwunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 391 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:30 bis 14:30

Seit 55 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 13:45 bis 15:25

Seit 40 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 30 Min.