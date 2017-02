Super RTL 12:40 bis 13:10 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Karakal-Ball CDN, USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Chris, Martin, Stella, Jimmy und Chloe tragen unter sich ein Federballturnier in der afrikanischen Savanne aus. Doch schon bald sind alle Federbälle kaputt und Stella muss zu einer Notlösung greifen: Sie zeigt den anderen einen wunderschönen Federball aus echten Federn - ein über 100 Jahre altes Familienerbstück. Nun kann das Spiel weiter gehen und Chris und Martin tragen ein spannendes Match aus. Dabei bemerken sie jedoch nicht, wie sich ein Karakal anschleicht. Plötzlich springt dieser auf, fängt Stellas Federball und läuft davon. Stella ist am Boden zerstört, doch Chris und Martin versprechen ihr, die seltene Wüstenkatze samt Ball zu finden. Insgeheim jedoch zweifeln die beiden Brüder, ob sie ihrer Freundin da mal nicht zu viel versprochen haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6

