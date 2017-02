Super RTL 09:50 bis 10:00 Trickserie Leo Lausemaus Ich mag die Natur! I, D 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Heute macht der ganze Kindergarten einen Ausflug in die Natur und Leo lässt seinen Müll vom Picknick einfach dort liegen. Wenig später plagt ihn sein schlechtes Gewissen. Ob er den Müll noch rechtzeitig wegräumen kann, bevor er die Tiere stört? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tip the Mouse Regie: Andrea Bozzetto

