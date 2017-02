Super RTL 08:00 bis 08:25 Trickserie Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten Folge: 49 Das Bürgermeisterrennen / Der versteckte Schatz USA, CDN 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Bürgermeisterin Gutherz will unbedingt das Abenteuer-Bucht-Rennen gewinnen. Doch Bürgermeister Besserwisser ist ein Rivale, der mit fiesen Tricks spielt... 2. Geschichte: Ryder findet durch Zufall eine Schatzkarte. Jetzt will er unbedingt zur Schatzsuche aufbrechen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paw Patrol

