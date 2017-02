RTL 00:30 bis 02:20 Dokusoap Der Bachelor D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nachdem die Ladys-Villa bezogen ist, dürfen sich die ersten Frauen auf ihr Gruppendate freuen: Bei einem typisch amerikanischen Sport, nämlich Baseball, lernt der Bachelor die Ladys besser kennen. Den Abend lässt er allerdings nur mit dem Siegerteam beim gemeinsamen Abendessen in besonderer Atmosphäre ausklingen. Auch das zweite Gruppendate, der Bachelor und einige Ladys gehen auf kreative Graffiti-Entdeckungsreise in Miami, klingt an einer exklusiven Location bei einem romantischen Dinner aus. Das erste Einzeldate steht an: Per Speedboat holt der Bachelor seine Auserwählte an der Villa ab, bevor der Tag auf Flyboards verbracht und in der Bachelorvilla vollendet wird. Wer erhält in der zweiten Nacht der Rosen die begehrte weiße Rose? Wen möchte der Bachelor besser kennenlernen und wer muss sich von ihm verabschieden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Bachelor