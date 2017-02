RTL NITRO 00:25 bis 01:10 Krimiserie The Blacklist Der Troll Farmer (Nr. 38) USA 2015 HDTV Live TV Merken Die erste Folge der dritten Staffel setzt genau dort an, wo die letzte aufhörte: Red und Liz sind auf der Flucht vor dem FBI und versuchen unterzutauchen. Nachdem sie das erste Mal an das FBI verraten werden, wendet sich Red an den Troll Farmer, der mit seinem Team erfundene Stories im Internet verbreitet. Durch falsche und widersprüchliche Informationen über ihren Aufenthaltsort in sozialen Netzwerken soll Red und Liz die Flucht gelingen. Werden sie es schaffen aus der Sperrzone herauszukommen? Warum will Mr. Solomon, ein Mitglied des Cabal, unbedingt an Red herankommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Harry Lennix (Harold Cooper) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Originaltitel: The Blacklist Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Jon Bokenkamp, John Eisendrath Kamera: Michael Caracciolo Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16