RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Infiltriert USA 2006 HDTV Merken Chelsea Arndale wurde von Peter Lophus überfallen und vergewaltigt. Lophus kann eindeutig als Täter identifiziert werden, aber sein Verteidiger Kressler verlangt eine Aussage von Detective Benson, da sie das belastende Material sichergestellt hat. Sie als Zeugin beizubringen, gestaltet sich jedoch schwieriger, als Staatsanwältin Novak angenommen hat. Olivia Benson wurde vom FBI nämlich mittlerweile bei einer Gruppe von Öko-Aktivisten in Oregon eingeschleust, um einen fanatischen Brandstifter zu stellen. Ein Mord an dem Pharma-Mitarbeiter Carl Dunford kommt Sheriff Bartley gelegen, um den "Öko-Terroristen" endgültig den Garaus zu machen. Benson macht sich ohne Erlaubnis ihres FBI-Verbindungsmanns auf die Suche nach dem Mörder, um ihre Gruppe und sich selbst von den Vorwürfen zu befreien. Dabei entdeckt sie, dass Dunford nicht der unbescholtene Bürger war, für den ihn seine Kollegen hielten. Offenbar entführte er immer wieder junge Mädchen, die er anschließend jahrelang in einem Kellerverlies gefangen hielt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Tamara Tunie (Melinda Warner) Dann Florek (Captain Don Cragen) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Dawn DeNoon Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16