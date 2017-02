RTL NITRO 18:55 bis 19:25 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Hogan, Lily und Raketen USA 1971 Live TV Merken Hogan soll drei neuartige Raketen-Startrampen unschädlich machen. Eine davon steht im Stalag 13. Die Umgebung wird jedoch schwer bewacht, und es scheint unmöglich, an die Startrampen heranzukommen. Doch in der hübschen Agentin Lily Frankel bekommen die "Helden" tatkräftige Unterstützung. Als eine der Raketen auf England abgefeuert wird, manipulieren die Männer den Kurs. Neues Ziel: General Burkhalters Haus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Kenneth Washington (Sgt. Richard Baker) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Marc Daniels Drehbuch: Arthur Julian Kamera: William Jurgensen Musik: Jerry Fielding