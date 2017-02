RTL NITRO 15:45 bis 16:10 Comedyserie Anger Management Charlie und die Jungfrau USA 2013 HDTV Live TV Merken Da Kate überfragt ist, wie sie Erica, eine ihrer attraktiven Patientinnen, die mit 32 Jahren noch Jungfrau ist, therapieren soll, bittet sie Charlie um Hilfe. Kate hat entweder an einen professionellen Sexualpartner oder an einen ihrer Freunde, der sexuell sehr erfahren ist, gedacht. Charlie fühlt sich daraufhin angesprochen und macht sich unverzüglich auf den Weg zu Erica. Kate hat sich in der Zwischenzeit jedoch für den professionellen Sexualpartner entschieden und ruft Erica an, als es plötzlich an der Tür klingelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Selma Blair (Kate Wales) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Daniela Bobadilla (Sam Goodson) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Bruce Helford, Rob Ulin, David Dorfman Kamera: Hunt Hibler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 6