RTL NITRO 09:15 bis 09:55 Krimiserie Psych Folge: 67 Ritterlichkeit ... wer tötet deine Liebhaber? USA 2010 HDTV Live TV Merken Die beiden jungen, gutaussehenden Männer Lance und Gabe verdingen sich als Witwentröster und verbringen ihre Zeit mit reichen, älteren Damen. Doch während einer Benefizveranstaltung bekommt Lance einen Hustenanfall und stürzt über eine Brüstung in den Tanzsaal hinunter. Er stirbt auf der Stelle. Wie immer eilen Lassiter und Juliet zum Ort des Geschehens, doch auch Gus und Shawn haben ein gewisses Interesse an dem Fall und befassen sich näher mit der älteren Gillian, die angeblich ihren Mann bei einem Badeunfall verloren hat, und ihrer Freundin Eugenia. Gus ist erstaunt, dass Eugenia nicht auf seine Avancen reagiert, während Gillian von Shawn begeistert ist. Eine weitere Spur führt zu dem windigen Gentleman Prescott, der eine kleine, aber feine Schule unterhält, in der er junge Männer zu perfekten Liebhabern ausbildet. Lance war einer von Prescotts besten Schülern und hat sich ausgerechnet dessen große Liebe Gillian geangelt, doch reicht eine verschmähte Liebe aus, um zum Mörder zu werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Roday (Shawn Spencer) Dulé Hill (Burton 'Gus' Guster) Timothy Omundson (Detective Carlton Lassiter) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Kirsten Nelson (Chief Karen Vick) Jean Smart (Gillian Tucker) Originaltitel: Psych Regie: Jay Chandrasekhar Drehbuch: Steve Franks Altersempfehlung: ab 12

