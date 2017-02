RTL NITRO 07:35 bis 08:25 Krimiserie Law & Order Tödlicher Wettbewerb USA 1992 HDTV Live TV Merken In einem Hinterhof in der Nähe einer angesehenen Schule wird ein junger Chinese erschossen. Die Polizei vermutet zunächst, dass er das Opfer des ständigen Bandenkrieges in China-Town wurde. Tatsächlich stellt sich heraus, dass jener Tim Chong kurze Zeit Mitglied der white Tigers war, eine gefürchtete Bande von Kokain-Dealern. In dem Fall zeichnet sich jedoch eine Wende ab, als Tims Schwester Claudia aussagt, Tim habe Drohanrufe von Carl Borlands Mutter Marian erhalten, ein Mitschüler des Verstorbenen. Carreta und Logan haben einen Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Noth (Det. Miike Logan) Richard Brooks (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Paul Robinette) Michael Moriarty (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Ben Stone) Paul Sorvino (Det. Phil Cerreta) Dann Florek (Captain Don Cragen) Kelly Bishop (Marian Borland) Stephen Pearlman (Leonard Willis) Originaltitel: Law & Order Regie: Steven Robman Drehbuch: Robert Nathan, Sally Nemeth Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post

