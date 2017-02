SAT.1 Emotions 04:50 bis 05:40 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen ... der werfe den ersten Stein D 1996 Merken "Frauen-Power" und ein Pater in Liebesnöten: Frau Steinmann wird von ihrem Mann oft geschlagen. Als sie wieder einmal voller frischer blauer Flecken in Schliersee gesehen wird, bildet sich spontan eine Frauen-Gruppe, die sich mit Knüppeln und Äxten bewaffnet und es Herrn Steinmann "heimzahlt". Pater Tobias hat mit seiner Haushälterin Elli ein Liebesverhältnis. In der Gemeinde bringt nur eine Minderheit dafür Verständnis auf. Die Frühmessen werden bestreikt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Udo Thomer (Pater Tobias) Brigitte Jaufenthaler (Petra Klinger) Hans Brenner (Haberl) Veronika Fitz (Agnes Oberauer) Luise Deschauer (Kathrin Petersen) Michael Lerchenberg (Dr. Egmont Maisinger) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Reiner Lauter Musik: Günther Fischer