SAT.1 Emotions 04:00 bis 04:50 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen Väter und Söhne D 1996 Merken Petra Klinger, ihr Sohn Mike und Valentin freunden sich immer mehr an. Als ihr geschiedener Mann Rico in der Wohngemeinschaft auftaucht, um sich nach seinem Sohn zu erkundigen, bahnt sich ein "Eltern-Krieg" um Mike mit dramatischen Folgen an: Rico will Petra das Sorgerecht wieder entziehen lassen. Um Beweise für ihren "unsittlichen" Lebenswandel zu bekommen, heuert er sogar Haberl als Privatdetektiv an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Brigitte Jaufenthaler (Petra Klinger) Ottfried Fischer (Bernie Ziegler) Hans Brenner (Haberl) Veronika Fitz (Agnes Oberauer) Luise Deschauer (Kathrin Petersen) Max Volkert Martens (Christian Bode) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Reiner Lauter Musik: Günther Fischer

