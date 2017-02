SAT.1 Emotions 10:30 bis 12:25 Drama Die Hebamme II D 2015 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Josefine Preuß spielt erneut die resolute Hebamme Gesa Langwasser: Zusammen mit ihrer schwindsüchtigen Cousine Luise, ihrer Freundin Lotte und Fuhrmann Pauli macht sich Gesa auf den Weg zum Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Sie schafft es, dort als Gasthörerin der medizinischen Fakultät aufgenommen zu werden und verliebt sich in ihren Kommilitonen Wilhelm. Doch dann stoßen die beiden auf ein ungeheuerliches Verbrechen, und Gesas Leben nimmt eine dramatische Wendung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josefine Preuß (Gesa Langwasser) Bernhard Schir (Professor Gottschalk) Marcus Mittermeier (Professor Christian Gruber) Adrian Topol (Wilhelm) Alicia von Rittberg (Lotte) Genija Rykova (Luise Gottschalk) Johannes Nussbaum (Pauli) Originaltitel: Die Hebamme 2 Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Thorsten Wettcke, Silja Clemens Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Marcel Barsotti Altersempfehlung: ab 12