Sat.1 20:15 bis 22:30 Reportage 15 Dinge, die Sie über Burger King wissen müssen D 2017 16:9 HDTV Seit vier Jahrzehnten lassen sich die Deutschen den saftigen Whopper und vieles mehr aus dem Hause Burger King schmecken: Die erste Filiale eröffnete in Berlin und mittlerweile bietet der Fast-Food-Riese sogar einen hauseigenen Lieferservice an. Nachdem 2014 ein Skandal das Unternehmen erschütterte, ging es vor allem darum, das gute Image wiederzugewinnen - mit einigen Ideen und Vorschlägen wie etwa dem sogenannten Gästebeirat. Originaltitel: 15 Dinge, die Sie über Burger King wissen müssen