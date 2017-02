Sat.1 18:00 bis 19:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2017 16:9 HDTV Merken Ein mysteriöser Verkehrsunfall stellt die Spezialisten vor ein Rätsel: Ein Auto ist mit einem Roller zusammengestoßen, der Fahrer des Wagens wurde dabei schwer verletzt. Von dem Rollerfahrer fehlt jede Spur. - Eine junge Frau bringt ihren Freund in die Notaufnahme. Er ist verletzt und redet wirr. Warum verhält sich der Patient aggressiv? - Ein Arbeitsunfall hält eine Überraschung für die Spezialisten bereit. Wieso leidet ein erfahrener Handwerker so plötzlich unter Höhenangst? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten