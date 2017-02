Sat.1 14:00 bis 15:00 Dokusoap Auf Streife D 2017 16:9 HDTV Merken Nachdem ein Straftäter in den Knast gewandert ist, arbeitet nun ein weiteres Familienmitglied an seiner kriminellen Familienehre. - Eine 37-Jährige wurde während ihres Saunaganges im heimischen Garten überrascht und in der aufgeheizten Sauna eingeschlossen. Sie hofft auf die schnelle Hilfe der Beamten. - Ein anonymer Anruf erreicht die Beamten: In der Nachbarschaft wurde eingebrochen! Am Einsatzort erwischen die Polizisten die Täterin in flagranti. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 389 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:30 bis 14:30

Seit 53 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 13:45 bis 15:25

Seit 38 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 28 Min.