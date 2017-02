sixx 10:30 bis 11:30 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Status Quo USA 2008 16:9 HDTV Merken Pratt wird nicht zum Leiter der Notaufnahme ernannt - er ist enttäuscht. Daraufhin spricht er seine Kündigung aus und will sich in einem anderen Krankenhaus bewerben, wo man seine Fähigkeiten besser zu schätzen weiß. Indessen taucht Jaspreet, Neelas überdrehte und sexsüchtige Cousine, in der Notaufnahme auf. Sie ist vor einer Zwangsheirat geflohen, die ihr Vater arrangiert hat. Harold und Morris kämpfen sofort erbittert um ihre Gunst - Neela ist alles andere als begeistert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maura Tierney (Dr. Abby Lockhart) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) John Stamos (Dr. Tony Gates) Linda Cardellini (Samantha Taggart) Scott Grimes (Dr. Archie Morris) Rebecca Hazlewood (Jaspreet) Originaltitel: ER Regie: Andrew Bernstein Drehbuch: Michael Crichton, Janine Sherman Barrois Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 12