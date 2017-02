Pro7 Fun 17:00 bis 17:25 Comedyserie New Girl Folge: 55 Mein Freund Keaton USA 2013 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zooey Deschanel (Jess) Jake Johnson (Nick Miller) Max Greenfield (Schmidt) Lamorne Morris (Winston Bishop) Samuel Gilbert (Young Schmidt) Hannah Simone (Cece) Martin Quinn (Guy) Originaltitel: New Girl Regie: David Katzenberg Drehbuch: Dave Finkel, Brett Baer, Camilla Blackett Kamera: Casey Hotchkiss Musik: Ludwig Goransson Altersempfehlung: ab 6