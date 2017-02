kabel1 classics 23:25 bis 00:55 Komödie Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh F 1972 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Geiger Francois gehört zu der eher harmlosen Sorte Mensch, der bis auf ein paar kleine Ausrutscher friedlich durchs Leben schreitet. Als der Chef des Geheimdienstes auf ihn aufmerksam wird, ändert sich sein Leben komplett. Der Chef will seinem ehrgeizigen Mitarbeiter Milan einen Streich spielen und lässt ihn in dem Glauben, Francois sei ein extrem gefährlicher Agent. Milan nimmt seinen Job sehr ernst und trachtet dem Unschuldigen nach dem Leben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Richard (François) Bernard Blier (Milan) Jean Rochefort (Toulouse) Mireille Darc (Christine) Colette Castel (Paulette) Jean Obé (Botrel) Jean Carmet (Maurice) Originaltitel: Le grand blond avec une chaussure noire Regie: Yves Robert Drehbuch: Yves Robert, Francis Veber Kamera: René Mathelin Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 12