kabel1 classics 17:00 bis 18:30 Filme Der Missionar GB 1982 16:9 HDTV Nach zehn Jahren Missionarsarbeit in Afrika kehrt der fromme Charles Fortescue zurück in seine Heimat England. Dort wartet der Bischof bereits mit dem nächsten Projekt im Auftrag Gottes: Charles soll sich den Prostituierten Londons widmen und im besten Falle erreichen, dass sie mit diesem Weg des Geldverdienens aufhören. Das blanke Entsetzen ob dieser Aufgabe steht dem Christen ins Gesicht geschrieben, doch es scheint kein Weg daran vorbeizuführen ... Schauspieler: Michael Palin (Reverend Charles Fortescue) Maggie Smith (Lady Ames) Trevor Howard (Lord Ames) Denholm Elliott (Bischof Fitzbanks) Michael Hordern (Slatterthwaite) David Suchet (Corbett) Phoebe Nicholls (Deborah) Originaltitel: The Missionary Regie: Richard Loncraine Drehbuch: Michael Palin Kamera: Peter Hannan Musik: Mike Moran Altersempfehlung: ab 12