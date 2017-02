kabel1 classics 13:40 bis 15:05 Komödie Half Baked - Eine Tüte voller Gras USA 1998 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Kiffer Kenny kommt wegen einer unglücklichen Schicksalsfügung in den Knast. Seine Freunde, ebenfalls tiefenentspannte Marihuana-Anbeter, wollen ihn so schnell wie möglich rausholen. Um die 100.000 Dollar Kaution aufzutreiben, lassen sie munter bestes Gras wachsen, das sie dann im großen Stil verkaufen. Da die Qualität gut und der Preis fair ist, fürchtet ein zwielichtiger Profi-Dealer plötzlich um sein Geschäft und will die Kiffer-Gang am liebsten aus dem Weg räumen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Chappelle (Thurgood Jenkins) Guillermo Diaz (Scarface) Jim Breuer (Brian) Harland Williams (Kenny Davis) Rachel True (Mary Jane Potman) Clarence Williams III (Samson Simpson) Laura Silverman (Jan) Originaltitel: Half Baked Regie: Tamra Davis Drehbuch: David Chapelle, Neal Brennan Kamera: Steven Bernstein Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 16

