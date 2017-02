RTS Deux 23:10 bis 00:50 Krimi Der Anderson-Clan USA 1971 Nach einem Roman von Lawrence Sanders 20 40 60 80 100 Merken Dès sa sortie de prison, Duke Anderson, spécialiste du hold-up, cherche à monter un nouveau coup. L'objectif sera l'immeuble de luxe où réside sa maîtresse, dans le East Side, quartier chic de New York. Immeuble de trois étages sous la surveillance permanente d'un gardien qui dispose d'un signal d'alarme et d'un circuit intérieur de télévision. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Connery (Duke Anderson) Dyan Cannon (Ingrid Everleigh) Martin Balsam (Tommy Haskins) Alan King (Pat Angelo) Ralph Meeker (Captain Delaney) Christopher Walken (Kid) Val Avery (Socks Parelli) Originaltitel: The Anderson Tapes Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Frank R. Pierson Kamera: Arthur J. Ornitz Musik: Quincy Jones

