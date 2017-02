RTS Deux 20:40 bis 22:55 Sonstiges Sur la route de Madison USA 1995 Untertitel Merken La vie de Francesca Johnson se réduit aux tâches ménagères de la ferme. Alors que son mari et ses enfants sont partis pour quatre jours, elle fait la rencontre inattendue de Robert Kincaid, photographe au National Geographic. Leur relation, faite de respect et de délicatesse, se mue en amour passionné. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Robert Kincaid) Meryl Streep (Francesca Johnson) Annie Corley (Carolyn Johnson) Victor Slezak (Michael Johnson) Jim Haynie (Richard Johnson) Sarah Kathryn Schmitt (Young Carolyn) Christopher Kroon (Young Michael) Originaltitel: The Bridges of Madison County Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Richard LaGravenese, Robert James Waller Kamera: Jack N. Green Musik: Lennie Niehaus Altersempfehlung: ab 12