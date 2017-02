WDR 22:10 bis 22:55 Reportage Unverschuldet pleite? - Wie ein Gesetz gesunde Betriebe ruiniert D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken Es klingt wie eine Fiktion: ein mittelständischer Betrieb hat einen großen Kunden, beliefert ihn seit Jahren. Der Kunde geht nach Jahren guter Geschäfte pleite. Der Betrieb hat offene Rechnungen und meldet diese offenen Forderungen beim Insolvenzverwalter an. Der akzeptiert und dann plötzlich kommt ein dicker Schriftsatz, in dem behauptet wird, dass der Mittelständler von den Zahlungsschwierigkeiten des Kunden gewusst haben müsse, zumindest nach den Angaben, die er aus den ihm übergegebenen Unterlagen und Aussagen des Pleitiers erschließen kann. Und jetzt fordert er Geld. Der Mittelständler soll zurückzahlen, was sein Kunde ihm in den letzten zehn Jahren überwiesen hat, denn er hätte von der drohenden Insolvenz seines Kunden wissen müssen. Ob der Mittelständler von der Zahlungsunfähigkeit wirklich wusste oder nicht, muss er jetzt beweisen. Klingt wie ein bürokratischer Irrtum. Ist aber die geltende Auslegung eines Gesetzes in Deutschland. Betriebe bleiben auf offenen Rechnungen sitzen - und müssen noch draufzahlen. Rückforderungen von einer Million Euro und mehr sind keine Seltenheit. Das bedeutet oft eine weitere Insolvenz beim vorher gesunden Unternehmen. Weitere Arbeiter und Angestellte verlieren ihre Jobs. Ursache ist ein Paragraph der deutschen Insolvenzordnung - der sogenannte 133-er. So erdacht, damit jemand, bevor er insolvent geht, nicht noch schnell Firmenvermögen irgendwo versteckt und in die eigenen Taschen schiebt. Immer häufiger bedienen sich findige Insolvenzverwalter und erhöhen die Insolvenzmasse, indem sie bezahlte Rechnungen, ja sogar gezahlte Gehälter zurückfordern. Mehrere Monate begleiten wir Insolvenzverläufe, erleben wie Menschen an den Auswirkungen eines extrem ausgelegten Paragraphen zerbrechen. "Hier wird mein Lebenswerk zerschlagen!" Andere wehren sich. Wollen die Ungerechtigkeit nicht auf sich sitzen lassen: "Wir wollen, dass es ein gerechtes Urteil gibt." Doch wird es das geben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unverschuldet pleite? - Wie ein Gesetz gesunde Betriebe ruiniert Regie: Fabian Sabo/Sven Ihden