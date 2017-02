RTL Passion 00:35 bis 01:20 Serien Mistresses Begründeter Zweifel USA, GB 2015 Merken Joss beschließt, auf einen Deal einzugehen: Sie will den Mord gestehen und gegen Calista aussagen. Vivian erhält eine lebensbedrohliche Nachricht - ihr Körper hat Karens Stammzellen abgestoßen. Marc will April seine Gefühle gestehen, als plötzlich Miranda auftaucht und mit ihren Neuigkeiten alles andere in den Schatten stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yunjin Kim (Karen Kim) Rochelle Aytes (April Malloy) Jes Macallan (Josslyn Carver) Brett Tucker (Harry Davis) Rob Mayes (Mark) Jennifer Esposito (Calista Raines) Ed Quinn (Dr. Alec Adams) Originaltitel: Mistresses Regie: Elizabeth Allen Rosenbaum Drehbuch: Justin W. Lo Kamera: Joe Pennella Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12