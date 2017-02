RTL Passion 14:10 bis 15:00 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Feindliche Übernahme D 2006 Merken Walter kommt Gingers und Nataschas Geschäften auf die Spur und bringt sich damit selbst in Schwierigkeiten. Dabei hatte sie doch Ilse versprochen, alles zu tun, damit Frankes Produktion reibungslos läuft und er in Reutlitz bleiben kann. Wird es Natascha gelingen, sich Walters Hilfsbereitschaft zu Nutze zu machen? Brock und Adler liefern sich einen Machtkampf, bei dem nur einer gewinnen kann. Wer von beiden wird auf der Strecke bleiben? Ilse ist rundum glücklich, denn Franke zeigt ihr seine Liebe. Doch dann muss sie erfahren, dass Franke die Produktion aus Reutlitz abziehen muss, wenn es zu weiteren Ausfällen im Produktionsablauf kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Claudia Loerding (Jutta Adler) Constanze Priester (Manuela 'Manu' Wellmann) Bettina Lohmeyer (Annabelle Liffers) Leon Boden (Edgar Brock) Barbara Freier (Uschi König) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Johannes Wünsche, Hanno Hackfort, Anna Dokoupilova, Carmela Bornhütter, Malte Otten Musik: Ludwig Eckmann

