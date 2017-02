RTL Passion 12:45 bis 13:15 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 Merken Malte ist sich sicher, dass er das Kapitel Rebecca ein für allemal abgeschlossen hat. Nach einem vertrauten Gespräch jedoch fühlt er sich ihr wieder sehr nahe. So kann er auch schwer seine Eifersucht verbergen, als er Rebecca mit einem anderen Mann sieht. Dennoch will er aber diese Gefühle nicht wahrhaben und redet sich ein, dass er und Rebecca nur noch gute Freunde sind. Romy ist verunsichert, als sie entdeckt, dass sie zugenommen hat. Sie sucht daraufhin Unterstützung bei Jan. Der entführt sie an den Ort ihrer Träume, ins ÜberSee, ohne zu wissen, dass Romy für diesen Ausflug ihre Therapiestunde schwänzt. Mit seinem liebevollen Umgang schafft es Jan, Romy die Unsicherheit zu nehmen, und so kann sie selbstbewusst ihrem Vater gegenüber treten, als dieser sie wegen der ausgefallenen Therapiestunde zur Rede stellt. Anna realisiert entsetzt, dass Ole sich tatsächlich von ihr trennen will. Doch dann erfährt sie, dass Margot Oles Entschluss anscheinend tatkräftig mit zu verantworten hat. Anna ist nicht bereit, ihre große Liebe ohne Kampf ziehen zu lassen und startet verzweifelt einen letzten Appell an Oles Gefühle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics